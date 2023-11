In burgenländischen Oberwart, an der Grenze zur Steiermark, ist am Donnerstag in einem geparkten Auto eine männliche Leiche gefunden worden. Der Tote wurde in der Früh im Bereich der Rotunde entdeckt, bestätigte ein Polizeisprecher auf APA-Anfrage Medienberichte. Die Hintergründe waren zunächst völlig unklar, eine Obduktion wurde angeordnet.

Das Ergebnis der Untersuchung des Leichnams werde wohl erst kommende Woche vorliegen, hieß es von der Landespolizeidirektion Burgenland. Diese soll die Todesursache klären und ob es Hinweise auf Fremdverschulden gibt oder nicht. Bis dahin werde weiter in alle Richtungen ermittelt.