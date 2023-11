Ein Mitarbeiter einer Berghütte am Gosaukamm (Bezirk Gmunden) hat sich Dienstagabend auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle verirrt. Die Bergrettung und eine Polizeistreife retteten den alkoholisierten und nicht adäquat ausgerüsteten Slowaken aus felsdurchsetztem Gelände und brachten ihn unversehrt zur Hütte, berichtete die Polizei.

Der 25-Jährige war tagsüber ins Tal gefahren, weil er frei hatte. Am späten Nachmittag wollte er zurück, verpasste aber die letzte Bergfahrt der Gosaukammbahn. Also trat er den Weg zu Fuß an. Da er ursprünglich geplant hatte, mit dem Lift zu fahren, war er aber viel zu leicht bekleidet und hatte falsches Schuhwerk an, auch war er nicht mehr ganz nüchtern. Zudem wurde es bereits finster und er versuchte, sich mit der Handy-Taschenlampe zu orientieren, was ihm offensichtlich nicht gelang. Denn etwa 100 Höhenmeter unterhalb der Hütte geriet er in unwegsames, felsdurchsetztes Steilgelände. Gegen 18.45 Uhr setzte der Slowake einen Notruf ab.

Die Bergrettung Gosau und eine Polizeistreife machten sich auf die Suche nach dem 25-Jährigen. Sie bargen ihn aus dem gefährlichen Gelände und brachten ihn wohlbehalten zur Berghütte. .