In Wien soll ein Mann unrechtmäßig zu einer Haftstrafe von elf Jahren verurteilt worden sein. Das wurde am Dienstag bekannt. Justizirrtümer haben schon in der Vergangenheit für Schlagzeilen gesorgt. Erst im Juli dieses Jahres sorgte ein Fall aus Deutschland für Aufregung. Dort kam ein Mann nach 13 Jahren aus dem Gefängnis frei, nachdem nachgewiesen werden konnte, dass er nicht hinter dem Mord an einer Pensionistin steckt.

+++ Mehr Infos in Kürze +++