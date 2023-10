Die Bekanntschaft zwischen dem Syrer (58) und der jungen Österreicherin ergab sich, weil man denselben Arbeitsweg hatte. Sie grüßte ihn, er winkte ihr beim Einsteigen in die S-Bahn zwischen Murpark und Graz-Hauptbahnhof zu, sie sprach ihn an. Gesprochen haben sie nicht viel. „Ich spreche ja kein Deutsch“, übersetzt der Dolmetscher. Er lud sie trotzdem ein paar Mal in ein Fastfood-Restaurant ein und steckte ihr ein paar Mal 20 Euro zu, wenn sie um Geld bat. „Ich habe nur mit ihr gesprochen und mich zu ihr gesetzt, wenn sie es wollte“, versichert Richterin Julia Riffel.