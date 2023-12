Die Grazerin Judith Fraydl ist Influencerin, erfolgreiche Unternehmerin, Mutter, Ehefrau und Teilnehmerin einer Miss-Wahl. Sie hat bei der „Planet Edition“ der Miss Europe Contintental in Italien teilgenommen.

Die Edition, also die Ausgabe, wird im italienischen Fernsehen und auf einer Streamingplattform ausgestrahlt werden. Deshalb wurden sie von Kameras begleitet, angefangen mit dem Einzug ins Hotel bis hin zur großen Show. „In Italien gibt es einen eigenen Hype um Schönheitswettbewerbe“, erklärt sie.

Zwischen Fotografen und Fans

Es gab einen straffen Zeitplan. Vom Hotel ging es weiter zum Fotoshooting. „Man muss schnell abliefern, ich hatte etwa 10 Minuten für die Abendgarderobe und 5 Minuten im Bikini.“ Während die anderen Frauen fotografiert wurden, hieß es warten und beobachten. Mit anderen Worten: ‚Die Konkurrenz schaut immer zu!‘“

Erst um 22 Uhr ging es zum Abendessen. Und anders als man es von Models vielleicht erwartet, standen statt Salat Pizza und Pasta auf dem Speiseplan. Das blieb das ganze Wochenende auch so, von Croissants, Reis, Nudeln und Gemüse war alles dabei. Auch wenn es italienische Köstlichkeiten sind, hätte Fraydl gerne öfter einen Salat gehabt: „Aber nur, weil ich so ein Salattiger bin“, lacht die 28-Jährige.

Miss Europe Continental: Ausflug ins Zentrum von Neapel © LUIGI SAGGESE

Profi oder Amateur, so gut wie jede Kamera in ihrem Umfeld war an diesem letzten Septemberwochenende auf die Frauen gerichtet. Bei einem Ausflug mit Fotoshooting in das Stadtzentrum von Neapel wurden die Damen sogar von den Passantinnen und Passanten bejubelt und fotografiert.

Danach ging es ans Proben. Für die Show war jeder Schritt einstudiert. Jedes Model wusste genau, bei welchem Lied sie wo stehen musste, wo man im Fall einer Ausscheidung hinzugehen hatte. Sogar eine Rede, sollte man gewinnen, musste vorbereitet sein.

Die große Show

Der Sonntag markierte den Höhepunkt der Veranstaltung. Ganze 3 Stunden wurde die junge Grazerin gestylt: „Ich habe mich selbst noch nie mit so viel Make-up gesehen“, erzählt sie. Und Fraydl ist auf dieser Ebene keineswegs ein Laie, denn sie betreibt in Graz einen Kosmetiksalon und auch privat liebt sie Fashion und Beauty.

Nach einem Auftritt vor der italieneischen Presse auf dem Roten Teppich begann das Spektakel. Überraschend für Fraydl: „Wir haben eigentlich gedacht, dass es eine Show für das Publikum ist, wie bei einer Theateraufführung, aber es war eher für die Kamera.“ Der Kameramann habe nicht darauf Rücksicht genommen, ob das Publikum etwas sieht. Außerdem sei die Show auch zwischendurch gestoppt worden, um Szenen neu zu filmen.

Fraydl hat es bis in die Top 20 geschafft: „Es war ein voller Erfolg“, freut sie sich. Sie sei sehr stolz auf sich, denn sie habe ihre Bühnenangst überwunden und sich aus ihrer Komfortzone reißen lassen. Gegen die Aufregung hat sie übrigens einen „kleinen Trick“ angewandt: „Ich habe hinter der Bühne getanzt.“

Pläne für die Zukunft

Sie ist motiviert und inspiriert wieder nach Graz zurückgekehrt. Hier warten große Pläne auf sie, denn im Jänner steht ihre nächste große Kooperation an, wo sie die Instagram-Seite des Einkaufszentrums Murpark übernehmen darf. Außerdem plant sie in ihrem Kosmetikstudio Farb-, Typ- und Stilberatungen anzubieten, sowie eine eigene Naturkosmetik Hautpflegelinie zu entwickeln.