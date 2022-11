Die steirische Ärztekammer hat an ihre Mitglieder ein Video geschickt, in dem es sinngemäß heißt, dass man „deutlich höhere Tarife“ benötige, um den Patientinnen und Patienten moderne Medizin bieten zu können. Die Rektorin der TU Wien hat diese Woche vor drohender Zahlungsunfähigkeit ihrer Institution gewarnt. Als Vorsitzende der Universitätskonferenz fordert sie vom Bund eine Aufstockung des Budgets um 1,2 Milliarden Euro bis 2024. Die steirischen Universitäten demonstrieren daher in der kommenden Woche.

Man hat als Standesvertreter die Aufgabe, darauf hinweisen, was Inflation, steigende Energiekosten, bevorstehende Lohnabschlüsse usw. usf. bedeuten. Und man kann sich nur wundern, dass qualifizierte Leistungen wie für den Mutter-Kind-Pass seit Jahrzehnten ums selbe Geld erbracht werden sollen. Unsere Unterstützung ist ihnen allen dabei sicher.

Man kann im Gegenzug aber auch fragen: Wie haben (autonome) Universitäten in den vergangenen Jahren gewirtschaftet, dass sie jetzt der öffentlichen Hand mehr als eine Milliarde (!) herauspressen müssen, damit die Lichter nicht ausgehen? Und entscheiden die heurigen Verhandlungen mit der Gesundheitskasse wirklich über die Zukunft der Spitzenmedizin im Land?

Ist diese Rhetorik angemessen? Wissen Standesvertreter noch, was – wie es so schön heißt – „draußen bei den Menschen“ los ist? Krieg. Klimakrise. Teure Lebensmittel. Astronomische Energiekosten. Kündigungen. Pleiten.

„Krisis“ ist ein griechisches Wort und heißt „Entscheidung“ oder „entscheidende Wendung“. Die Zeiten, in denen wir leben, waren schon einmal lustiger, aber immerhin: Sie bieten eine Fülle von Möglichkeiten für Entscheidungen zum Besseren. Dafür braucht es Ideen, Konzepte und gute Lösungen – aber sicher keine weitere Untergangsrhetorik.