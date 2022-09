Dem Bundeskanzler mag es so erscheinen oder er möchte es gerne so erscheinen lassen. Doch die Zahlen widerlegen ihn: Nein, anders als es Karl Nehammer jüngst im ORF dargestellt hat, ist Österreich kein „Musterland, was den Klimaschutz betrifft“. Dieser Befund basiert auf überprüfbaren Fakten. Ob auf Bundesebene oder auf jener der Länder: Die Treibhausgasemissionen liegen viel zu hoch und sind im Vergleich zum internationalen Referenzjahr 1990 – anders als in den meisten anderen europäischen Staaten – kaum bis gar nicht gesunken.