Aktuell sind exakt 4600 Personen in der Steiermark weniger in der Grundversorgung gemeldet als Ende des Jahres 2015. Jenes Jahres, in dem der Flüchtlingsstrom primär aus Syrien Politik wie Bevölkerung überrascht hat. Doch die Zahl sinkt derzeit wieder – leicht, wenn auch stetig. Denn: Der Großteil der Betroffenen stammt aus der Ukraine, wohin viele nun auch wieder zurückkehren.