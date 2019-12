Facebook

Eine Rundfrage in der Redaktion ergab: Viele von uns sind in jüngeren Jahren Sternsingen gegangen, einige gehen heutzutage als Begleiter mit. Die Erinnerungen daran sind entsprechend bunt: an die juckende schwarze Farbe im Gesicht, an die falschen Töne, die man mit Begeisterung anschlug, an das stolze Spendengeldzählen am Ende des Tages und natürlich an die vielen Süßigkeiten, die geschwisterlich unter allen aufgeteilt wurden.

Dieser Tage sind 13.000 steirische Mädchen und Buben als Sternsinger unterwegs. Auch für sie wird das Sternsingen (hoffentlich) mit vielen lustigen und eindrücklichen Erlebnissen

verbunden sein.