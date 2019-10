Facebook

Es muss einem nicht gleich das Schnitzel im Hals stecken bleiben: Wie es derzeit aussieht, schmeckt der Fleischskandal in der Südsteiermark stark nach Betrugsfall. Es kam kein „Gammelfleisch“ in Umlauf, auch scheint die ans Licht gekommene Vorgangsweise nicht System in der steirischen Fleischindustrie zu haben. Offenbar hat da jemand eine Lücke in der Kontrollkette ausgenutzt, um den Ertrag seines Betriebs zu steigern.