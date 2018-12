Facebook

Jetzt, so kurz vor Weihnachten, wird’s eng auf dem Terminkalender. Ob im Beruf oder privat, vieles will noch rasch erledigt sein.

Voll sind auch die Kalender von Politikern. Von Verkehrsminister Norbert Hofer. Oder von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer. Oder von Verkehrslandesrat Anton Lang. Oder von FPÖ-Klubchef Stefan Hermann. Diese Herren haben es sich am Freitag dennoch einrichten können, vors Portal des Gleinalmtunnels zu fahren und sich zu einem gemeinsamen Fototermin zu treffen. Flugs war dieses Bild auch über Aussendungen an die Presse verteilt. Das Ergebnis sehen Sie hier.