Viel ist die Rede von sozialer Kälte. Keiner schaut mehr auf den anderen, jeder ist sich selbst der Nächste.

Stimmt da und dort, stimmt nicht, wenn es um Freiwilligenarbeit geht. Rund 50.000 Feuerwehrleute stehen im Steirerland rund um die Uhr bereit. Dazu viele Tausend freiwillige Rettungskräfte, vom Roten Kreuz bis zur Bergrettung. Still, aber um nichts weniger wertvoll wirken jene, die zum Beispiel Armen oder Alten ihre Zeit und Zuwendung schenken und sich auch damit in den Dienst der Allgemeinheit stellen.

Die Feuerwehren stehen heuer natürlich besonders im Blickpunkt. Sie sind es, die wegen der vielen Unwettereinsätze außergewöhnlich Großes geleistet haben – und wohl noch werden leisten müssen. Deshalb hatte die Kleine Zeitung beim gestrigen Landesfeuerwehrtag in Murau eine Überraschung parat und schenkte 1000 Feuerwehrhelfern ein Wochenendticket für die Formel 1 in Spielberg – stellvertretend für alle, die viele Stunden ihrer Freizeit für die Allgemeinheit opfern.

Freiwillige Helfer sind es sonst ja gewohnt, zu geben, statt zu nehmen. Sie sind es, die die soziale Temperatur in diesem Land steigen lassen. Dafür ein aufrichtiges „Vergelt’s Gott!“.





