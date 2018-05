Facebook

Manchmal ist es besser, man legt die Karten gleich auf den Tisch: Ja, ich habe geraucht. Und nicht zu wenig. Das ist allerdings einige Jährchen her – und inzwischen hat sich viel geändert, nicht nur in der persönlichen Einstellung. Fast hätten wir inzwischen sogar ein generelles Rauchverbot in Lokalen durchgebracht – aber mit der vollen Konsequenz hatten wir Österreicher es ja noch nie so. Schon gar nicht, wenn sich politische Wankelmütigkeit mit pofelnder Süchtlerei paart ...

