Wie soll man die Dramaturgie der Lizenzentscheidung rund um den TSV Hartberg bezeichnen? Als Hängepartie? Als Finale mit drei Verlängerungen? Oder gar als Elferkrimi? So oder so: Hartberg hat das Unglaubliche geschafft – erstmals wurde ein Entscheid des Lizenz- und des Protestsenates vom Ständig Neutralen Schiedsgericht umgedreht. Nicht zur Freude der Liga, wenn man sich das erste Statement von Vorstand Reinhard Herovits durchliest, der sich „überrascht“ zeigte und das „Urteil prüfen“ will.

