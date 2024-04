Die ÖVP hat sich eine gewisse Begabung erarbeitet, wichtige Themen anzustoßen und sie durch eine amateurhafte Form der Kommunikation eigenhändig zu verunmöglichen. Das ist der Partei bei der Leitkultur-Debatte passiert und jetzt von neuem bei der achtlos entfachten Diskussion über die Arbeitszeit. Wieder musste die Parteispitze ausrücken, um die Flammen auszutreten. Das sektoid-türkise Top Down, das Marionetten hervorbrachte, hat sich in ein Flop Down verkehrt.