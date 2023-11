Die Überraschung wäre die Mega-Geldspritze in letzter Sekunde gewesen. Dass Signa Österreichs größte Pleite hinlegt und den „Schonwaschgang“ des Sanierungsverfahrens in Eigenverwaltung wählt, könnte das Etikett „Management by Insolvenz“ tragen. Benkos Profi-Berater Arndt Geiwitz kennt alle Programme, und Rene Benko will sauber aus der Pleite herauskommen, ohne alle Hosen herunter zu lassen.