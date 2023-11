Hass im Netz, diese neue Geißel der Menschheit, trifft alle Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen oder sich mit einer prononcierten Meinung in den sogenannten sozialen Medien deklarieren. Mit Hass im Internet werden Frauen in einem größeren Ausmaß als Männer konfrontiert. Dabei bleibt es nicht bei Beleidigungen und Herabwürdigungen. Die Beschimpfungen von Frauen sind häufig mit sexualisierter Gewalt konnotiert.