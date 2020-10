Facebook

Gebo­ren aus dem Wil­len zur Zu­sam­men­ar­beit im eu­ro­päi­schen Geist und zur Er­in­ne­rung an die Ge­schich­te, die un­se­re bei­den Län­der ver­bin­det“ – mit die­sen Wor­ten er­klär­ten Bun­des­prä­si­dent Alex­an­der Van der Bel­len und der slo­we­ni­sche Prä­si­dent Borut Pahor im Vor­feld ihre ge­mein­sa­me Teil­nah­me am Fest­akt zum 100-Jahr-Ju­bi­lä­um der Kärnt­ner Volks­ab­stim­mung heute in Kla­gen­furt. Es ist eine große Geste Pa­hors, die in sei­nem Land nicht un­um­strit­ten ist. Und es ist ein his­to­ri­sches Er­eig­nis für Ös­ter­reich und Kärn­ten, weil die erst­ma­li­ge Teil­nah­me des slo­we­ni­schen Staats­ober­haup­tes bei einem Ab­stim­mungs­ge­den­ken von einer Ent­span­nung dies­seits und jen­seits der Ka­ra­wan­ken zeugt.