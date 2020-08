Facebook

Freiheit, Fahrtwind und Vergnügen – so definieren passionierte Mountainbiker wohl die holprigen Abfahrten auf den Trails dieses Landes. Leider endet die wilde Fahrt nicht immer beschwingt und unbeschadet im Tal, sondern im Krankenhaus. So geschehen alleine am Donnerstag in Bad Kleinkirchheim dreimal binnen zweieinhalb Stunden (siehe Bericht links).

Oft lautete die allererste Diagnose: chronische Selbstüberschätzung. Über steile, kurvige Hänge hinunterzurasen, keine Pausen einzulegen, nicht richtig auf Gelände, Gefährt und Gesundheit zu achten, ist fahrlässig. Die Begriffe „Mut“ und „Übermut“ teilen sich eben doch nur den Wortstamm, nicht jedoch die Bedeutung.