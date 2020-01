Facebook

Kärnten war immer ein Wintersport-Land mit großen Erfolgen in allen Sparten des Schnee-Sports. Für die größten sorgten Franz Klammer, Karl Schnabl, Fritz Strobl, Thomas Morgenstern und Matthias Mayer mit Olympia-Gold. Seit 2012 gibt es Olympische Jugend-Winterspiele und auch dort Kärntner Goldmedaillen-Gewinner. Bei den ersten Spielen in Innsbruck heimste Marco Schwarz drei Titel ein, 2016 in Lillehammer sorgte Nadine Fest für einen Erfolg und gestern gelang das Kunststück Philip Hoffmann in Lausanne.