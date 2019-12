Facebook

Der digitale Weihnachtsmann Amazon liefert per Primezustellung und hat ein riesiges Rücksendelager. Das macht Schenken bequem. Nicht für Mitarbeiter von Amazon, die in Deutschland gerade punktuell streiken. Denn Amazon-Gründer John Bezos lehnt Kollektivverträge grundsätzlich ab. Und um Paketzusteller in Subfirmen vor Ausbeutung zu schützen, erließ der Deutsche Bundestag ein neues Gesetz für Sozialbeiträge.