Die ETH Zürich, die Eidgenössische Technische Hochschule, hat in der Vorwoche mit der Studie aufgezeigt, wonach durch das Pflanzen von Millionen Hektar Bäumen die Folgen des Klimawandels gemildert werden könnten. In dieser Woche haben die Schweizer Klimaforscher eine weniger erbauliche Studie nachgelegt. Sie skizziert, wie die Erderwärmung in Folge des Klimawandels die Städte erhitzen und das urbane Leben ungemütlich machen wird. Wir widmen dem dramatischen Thema heute unseren "Aufmacher", wie die Titel-Geschichte in unserem Jargon heißt.