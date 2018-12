Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Klz/Weichselbraun

Sie kommen aus der Anonymität und tauchen wieder in diese ab: Betrüger, die reihenweise Internetnutzer telefonisch kontaktieren. Derzeit oft mit dem Vorwand, bei Microsoft-Programmen sei etwas nicht in Ordnung. Immer am Ende mit der Aufforderung, die angeblich notwendigen Adaptierungen würden Geld kosten und die Kosten seien per Telebanking zu begleichen.