Die Kraft der Tradition war Freitagabend im Gleisdorfer Fußballstadion spürbar. Hunderte Fans begleiteten „ihre“ Austria Klagenfurt, um mit Fahnenschwingern, Trommeln und Gesängen den Aufstieg in die 2. Bundesliga zu feiern. Der Strang ist gelegt. Was sich der Kärntner Fußballfan wünschen darf? Dass alle Beteiligten an diesem ziehen.

Die öffentliche Hand leistet seit Jahren ihren Beitrag. Als großzügiger Vermieter des Wörthersee-Stadions. Als Großsponsor der Fußball-Akademie.