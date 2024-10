„Im Sprung gehemmt“. So lautet der Titel eines Buches, das zum Zeitpunkt seines Erscheinens in den letzten Jahren des Pontifikats von Johannes Paul II. in katholischen Kreisen Aufsehen erregte und seinem Autor, dem im Vorjahr verstorbenen Wiener Weihbischof Helmut Krätzl, eine Vorladung nach Rom eintrug. Der Weggefährte von Kardinal König entwarf darin das Bild einer Kirche, die wesentliche Forderungen des Zweiten Vatikanischen Konzils nicht eingelöst hat und den Anschluss an eine Welt im Umbruch zu verpassen droht.