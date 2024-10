Am Sonntag geht die Weltsynode im Vatikan zu Ende. Sie sollte der Höhepunkt in einem Reformverfahren sein, das Papst Franziskus bald nach Beginn seines Pontifikats 2013 angestoßen hatte. Dabei wollte der Pontifex Änderungen mithilfe der Bischöfe voranbringen. So wirkte es zumindest zu Beginn seiner Amtszeit.

Jahrzehntealte Streitthemen in der katholischen Kirche

Am Ende der Familiensynoden 2014 und 2015 erlaubte er die Zulassung von wiederverheirateten Geschiedenen zur Kommunion in Einzelfällen, ein jahrzehntealtes Streitthema in der katholischen Kirche. 2019 berief der Papst eine Bischofsversammlung ein, bei der die – kirchenpolitisch gesehen – brisante Weihe von „viri probati“ auf der Tagesordnung stand. Die Weihe als vorbildlich geltender, verheirateter Männer zu Ersatz-Priestern hätte den Anfang vom Ende des Zölibats bedeutet, fürchteten Konservative. Die Synode schlug dem Papst den Einsatz solcher viri probati vor – der Papst entschied sich dagegen.

Beim Thema Frauenweihe legt sich der Papst nicht fest © IMAGO

Für 2023 und 2024 berief Franziskus eine Versammlung zum Thema Synodalität ein. Damit ist ein gemeinschaftliches Verständnis von Kirche mit mehr Mitwirkung von Laien gemeint. Auch die Frage der Segnung homosexueller Partnerschaften sollte in diesem Rahmen im Vorjahr diskutiert werden. Franziskus überraschte die Öffentlichkeit jedoch mit der Genehmigung der Segnung homosexueller Partnerschaften noch vor der Synode 2023, die einberufen worden war, um solche Vorschläge zu unterbreiten.

Das für viele Teilnehmende und Beobachtende wichtigste Thema der seit Anfang Oktober laufenden Versammlung, an der rund 350 Bischöfe und Nichtbischöfe sowie etwa 50 Frauen teilnahmen, war die Frage der Beteiligung von Frauen am kirchlichen Leben sowie insbesondere die Zulassung der Weihe weiblicher Diakone. Kritiker wehren sich gegen diesen Schritt, weil sie die Diakoninnenweihe als Vorstufe der Weihe von Frauen zu Priesterinnen auffassen. Befürworter erkennen eine glaubhafte Bemühung, Frauen endlich mehr Mitsprache in der Kirche zu geben.

Franziskus versuchte das Thema vergeblich von der Tagesordnung zu tilgen, indem er noch vor der Versammlung Kommissionen bilden ließ, in die strittige Themen wie dieses ausgelagert wurden. Zu Beginn der Synode erklärte der Chef der Behörde für Glaubensfragen, Victor Manuel Fernández, für den Papst sei das Thema der Diakoninnen-Weihe noch „nicht reif“. Der Papst konterkarierte damit in gewisser Weise erneut die von ihm für Reformen auserkorene Methode der Synodalversammlungen, indem er das Thema vom Plan nahm.

„Frustrierte“ und „empörte“ Teilnehmer

Der Papst-Vertraute Fernández machte es noch schlimmer: Er erklärte, Franziskus habe der Kommission gar nicht den Auftrag gegeben, eine Diakoninnen-Weihe zu prüfen. Weil das Unverständnis hervorrief, beraumte Fernández ein Treffen zur Klärung an, das von vielen Teilnehmenden als Affront empfunden wurde. Fernández erschien nicht persönlich und entsandte zwei Mitarbeiter, die nur Anfragen entgegennahmen. Laut Berichten gab es „frustrierte“ und „empörte“ Teilnehmer.

Nun erklärte sich Fernández erneut. Die Frage der Diakoninnen-Weihe sei „nicht reif“, der Papst schließe eine solche aber nicht pauschal aus. Zuvor hatte der Chef der Glaubensbehörde erklärt, Frauen könnten unter Umständen auch ohne Weihe die Führung von Gemeinden übernehmen. Die Kommission habe die Aufgabe, die „Rolle der Frau zu vertiefen und neue Möglichkeiten für ihnen zu übertragenden Dienste zu erkunden“.