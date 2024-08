Wieder ist der Hinweis über die Gefahr eines Terrorakts in Österreich von ausländischen Nachrichtendiensten gekommen. Wie im Vorjahr im Fall eines Teenagers, der am Wiener Hauptbahnhof einen Anschlag verüben wollte. Und im Fall eines Attentatsplans auf die Pride-Parade. Und beim Terrorverdacht vor den Weihnachts- und Silvesterfeierlichkeiten in Wien.