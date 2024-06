Die Reform passiert unter Zeitdruck. Bis Jänner 2025 hat der Verfassungsgerichtshof der Politik Zeit gegeben, die Regelungen zur Sicherstellung von Handys und sonstigen mobilen Datenträgern ins 21. Jahrhundert zu hieven. In der Realität ist Zeit sogar noch knapper: Am 29. September wird gewählt, für die Zeit danach können ÖVP und Grüne keine Pläne machen. Also wollen die Regierungspartner die drängende Reform bis zur Sommerpause des Nationalrats unter Dach und Fach wissen.

Das von der VfGH-Entscheidung angestoßene Gesetzesvorhaben klingt vernünftig. Für die Sicherstellung von Datenträgern braucht es künftig eine richterliche Genehmigung und genaue Vorgaben, welche Daten zu Ermittlungszwecken ausgewertet werden dürfen. Dadurch soll ein besser Rechtsschutz für die Betroffenen erreicht werden. Dagegen sollte es doch kaum Einwände geben, oder?

Reform ist politisch brisant

Schnell wurde Kritik laut. Medien und Opposition warnen in Kommentaren und in den Sozialen Netzwerken vor einer Entmachtung der Staatsanwaltschaften zugunsten der Kriminalpolizei. Tatsächlich würde die Novelle Kompetenzen verschieben: Die Staatsanwaltschaft bekäme nur Zugriff auf jene Daten, die nach Einschätzung der Kriminalpolizei in die zuvor von einem Richter festgelegten Grenzen fallen.

Diese Änderungen betreffen nicht bloß die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der jeweiligen Behörde. ÖVP und Grünen muss bewusst sein, dass diese Verschiebung auch politisch brisant ist: Den meisten in Österreich ist wohl die Auswertung des Handys von Ex-Öbag-Chef Thomas Schmid durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Erinnerung – und diese führte immerhin zu weitreichenden Ermittlungen im Umfeld der ÖVP.

Nur wenige Tage zwischen Begutachtungsende und Beschluss

Doch für Einwände gegen die konkreten Reformpläne bleibt keine Zeit. Gerade einmal für zwei Wochen hat das Justizministerium die Regierungsvorlage in die Begutachtung geschickt. ÖVP und Grüne haben den Entwurf bereits im Justizausschuss des Nationalrats abgenickt. Auch das stärkt nicht den Eindruck, kritische Stellungnahmen könnten noch zu größeren Änderungen im Gesetz führen. Wann auch? Zwischen dem Ende der Begutachtungsfrist und den Nationalratssitzungen Anfang Juli liegen nur wenige Tage.

Die Zeit für die Reform, drängt, das steht außer Frage. Doch das darf kein Argument sein, ein möglicherweise nicht zu Ende gedachtes Gesetz mit potenziell weitreichenden Folgen auf der Überholspur durch das Parlament zu schicken. Ein Beschluss wäre auch noch im September möglich. Außerdem könnte die Regierung im Sommer eine Sondersitzung des Nationalrats einberufen. Aus dem Justizministerium heißt es, man werde, wo nötig, nach der Begutachtungsfrist „weitere Präzisierungen“ erwägen. Bleibt zu hoffen, dass diese nicht dem Wunsch, einen unliebsamen Punkt auf der türkis-grünen Erledigungsliste abzuhaken, untergeordnet werden.