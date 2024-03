Der Zeitpunkt sei der „schlechtest mögliche“, befindet Neos-Fraktionsführer Yannick Shetty. Wenige Monate vor der Nationalratswahl starten am Mittwoch die Befragungen zum ersten von gleich zwei parallelen U-Ausschüssen.

Wenn sich Abgeordnete in Österreich der Aufklärungsarbeit widmen, ist eine Prise Drama meist nicht weit. Gestritten wurde in der Vergangenheit schon über Banalitäten wie Grußformeln, ebenso gab es schwerwiegendere Auseinandersetzungen wie die Posse um Akten aus dem Finanzministerium im Jahr 2021, die der damalige Minister Gernot Blümel sich zu liefern weigerte, bis der Bundespräsident die Exekution der entsprechenden Gerichtsentscheidung beauftragte.

FPÖ geht mit Corona-Hilfen an Nehammer-Familie hausieren

Und auch jetzt nutzen die Parteien bereits jede Gelegenheit für eine Schlagzeile: Zuletzt ging die FPÖ mit Corona-Förderungen an Verwandte von Bundeskanzler Karl Nehammer hausieren, die ÖVP spielte Medien am Dienstag Berichte zu, Ex-FPÖ-Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein habe nach dem Platzen der türkis-blauen Koalition massenhaft Akten schreddern lassen. Die Aufklärung möglicherweise zwielichtiger Vorgänge in der Sphäre der Konkurrenz ist eben eine willkommene Gelegenheit, politisches Kleingeld zu wechseln.

Präsentiert sich die Politik bei U-Ausschüssen stets von ihrer besten, aufklärerischen Seite und stärkt ihr Ansehen in der Bevölkerung? Ganz bestimmt nicht. Aber ist die parlamentarische Aufklärungsarbeit deshalb sinnlos und zum Wahlkampf-Instrument verkommen?

Schmid-Chats wurden über U-Ausschüsse öffentlich

Klar ist: Auch wenn in der Vergangenheit nicht immer alle in den entsprechenden Verlangen gestellten Fragen beantwortet werden konnten, haben die U-Ausschüsse einiges an relevanten Informationen zutage gefördert. Und auch wenn die Befragungen teils im Streit um zusätzliche Termine und Auskunftspersonen geendet haben, wurde doch immer wieder ein detailliertes Bild über Vorgänge in der Republik gezeichnet. So fanden etwa zahlreiche Chats von Ex-Öbag-Chef Thomas Schmid ihren Weg an die Öffentlichkeit und führten zu zahlreichen Ermittlungen im Umfeld von Ex-Kanzler Sebastian Kurz.

Über den Zeitpunkt der beiden U-Ausschüsse kann man diesmal streiten. Ebenso über die Wahl des Untersuchungsgegenstands des von der ÖVP eingesetzten „Rot-blauen-Machtmissbrauchsuntersuchungsausschuss“, der in einer besonders kurzen Zeit ein besonders breit gestreutes Themenfeld unter die Lupe nehmen will und vonseiten der Opposition teils auch als Retourkutsche für den vergangenen „ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss“ verstanden wird.

U-Ausschüsse schauen den Mächtigsten auf die Finger

Doch auch, wenn es Streit geben wird, auch, wenn die eine oder andere Entscheidung vor allem im Sinne der eigenen Partei getroffen werden dürfte: Das parlamentarische Kontrollinstrument schaut immer noch den Mächtigsten in der Republik auf die Finger. Das ist wertvoll, unabhängig vom einen oder anderen Fehltritt, der unterwegs passiert.