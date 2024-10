Nach seinem letzten gespielten Ball auf der ATP-Tour deponierte Dominic Thiem auf dem Center Court der Wiener Erste Bank Open seinen Schläger in eine bereitgestellte Vitrine. Diese wanderte noch am selben Abend in die Katakomben der Stadthalle, wo man derzeit zum Anlass des 50-jährigen Turnierjubiläums Tennis-Exponate der glorreichen Vergangenheit bestaunen kann.