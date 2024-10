Das Kapitel Tennisprofi im Leben von Dominic Thiem ist abgeschlossen. Mit der Auftaktniederlage bei den Erste Bank Open gegen den Italiener Luciano Darderi verabschiedete sich der 31-Jährige von der großen Sportbühne. Davor sinnierte der 17-fache Turniersieger und US-Open-Champion 2020 aber nochmals rückblickend auf seine herausragende Laufbahn.

Das sagte Dominic Thiem über ...

.... Emotionen: „Einerseits verspüre ich jetzt eine gewisse Traurigkeit in mir, weil ich heute noch einmal diese unglaublichen Emotionen und die tolle Begeisterung bei den Fans erleben durfte. Das habe ich wohl zum letzten Mal so erlebt. Andererseits spüre ich eine große Erleichterung, weil ich diese letzte Woche und das letzte Match in den vergangenen Monaten stetig im Kopf hatte. Aber ich spüre auch eine Bestätigung, dass es der richtige Schritt war, speziell im zweiten Satz, wo ich eine Vorhand gespielt habe, die nicht einmal mehr bis zum Netz gekommen ist (lacht). Aber es ist auf alle Fälle gerade eine gewisse Leere da. Das wird aber wieder vergehen.“

... das fehlende Rampenlicht: „Das ist schwer für alle, die es lange hatten. Das ist fast jede Woche jede Menge Adrenalin. Aber man muss lernen, ohne das zu leben. Speziell für Sportler ist es irgendwann vorbei. Das ist der Lauf des Lebens. Ich glaube, dass ich damit keine Probleme haben werde.“

... der erste Tag danach: „Ich habe für den morgigen Vormittag noch keine Pläne, aber am Nachmittag wird ein Fußballtraining stattfinden, weil ein paar Freunde da sind, die unbedingt kicken wollen.“

... Anekdoten: „Das mit dem ,Was sind denn das für Schuhe‘ und der Zwist bei den French Open sind eh die bekanntesten. Das waren kuriose Dinge. Die Schuhe waren damals ja eigentlich sensationell, doch habe ich so geschwitzt, dass der Boden nass wurde und ich darauf ausgerutscht bin. Das hatte nichts mit den Schuhen zu tun. Und mit Williams war es ein riesengroßes Missverständnis. Was nicht viele wissen, ist, dass wir uns später in Wimbledon getroffen und gegenseitig entschuldigt haben. Aber es hat unzählige Anekdoten gegeben – wahrscheinlich werde ich sie alle einmal niederschreiben.“

... das beste Match: „Ich habe 563 Matches gespielt – das ist richtig viel. Dabei zählen da ja alle anderen auf Futures und Challengers gar nicht dazu. Das Match gegen Djokovic 2019 bei den ATP-Finals fällt mir immer als Erstes ein. Da haben einige Dinge zusammengespielt. Damals bin ich krank aufgewacht und wusste nicht, ob ich spielen kann. Aber genau der körperliche Zustand hat mir dann geholfen, das Match um einiges lockerer anzugehen. Und mein Level damals war wirklich gut.“

... die nächsten Tage: „Ich habe einige Termine, es kommen noch einige Freunde aus Deutschland, die selten da sind. Mats Moraing, Tobias Kamke und andere. Mit denen habe ich auch viele lustige Sachen erlebt und wir werden am Abend länger sitzen bleiben können, ohne daran denken zu müssen, was am nächsten Tag ansteht.“

... was er nicht vermissen wird: „Die Langstreckenflüge. Am Anfang war es echt noch okay, aber je älter ich wurde, desto mühsamer wurde es.“

... das Match, das er gerne noch einmal spielen würde: „Das Del-Potro-Match 2017 in New York., weil den hätte ich nie mehr auslassen dürfen. Wahrscheinlich verliere ich dieses Match ein von zehnmal. Die Niederlage selbst war schon bitter genug, aber ich hatte damit auch ein Viertelfinale gegen Federer, das sicher die Night Session im Arthur Ashe gewesen wäre, verpasst. Gegen ihn habe ich nie bei einem Grand Slam gespielt.“

... private Pläne: „Es wird sich nun viel ändern. Bis jetzt hat sich alles ums Tennis gedreht, jetzt kommen andere Sachen in den Vordergrund. Ich lasse es ein wenig auf mich zukommen.“

... Verzicht: „Ich hatte nie das Gefühl, auf etwas verzichten zu müssen. Und ich werde jetzt auch nicht mit Sachen anfangen, die ich bisher nicht gemacht habe. Ich habe mich immer schon gerne gut ernährt und die klassischen Verzichte waren für mich nie ein Problem. Ich muss nicht groß was nachholen.“

... ein Comeback: „Für mich ist die Karriere definitiv abgeschlossen. Vor allem, weil ich sehr weit weg bin von der Weltspitze und meinem eigenen Leistungspotenzial. Wenn ich jetzt als Top-10-Spieler aufhören würde, wäre es etwas anderes. Aber so stellt sich für mich diese Frage nicht.“

... Zukunft als Trainer: „Ich will in der Akademie meines Vaters mitwirken, aber ich sehe mich nicht am Platz. Da gibt es andere, die viel besser sind. Aber beim Schritt von den Junioren zum Profi und dann die ganze Profikarriere hinweg kann ich bestimmt viel einbringen, weil ich einen großen Erfahrungsschatz aufgebaut habe.“

... bleibende Probleme: „Die Karriere hat natürlich ihre Spuren hinterlassen. Abgesehen vom Handgelenk tun beide Knie weh, der Rücken schmerzt hin und wieder. Auch die Sprunggelenke schmerzen und in den Fußballen habe ich einige Ödeme, die richtig weh tun. Aber wenn ich einmal warm bin, dann geht es.“