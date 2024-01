Der Anteil der Bäuerinnen und Bauern an der Bevölkerung – und damit auch an den Wahlberechtigten – sinkt seit hundert Jahren. Doch in der Politik – faktisch und symbolisch – spielen sie nach wie vor eine gewichtige Rolle. Das gilt insbesondere für die ÖVP, wo der Bauernbund in manchen Ländern eine mächtige, mitunter sogar die mächtigste Teilorganisation ist.