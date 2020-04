Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wenn man gegenüber einer großen Tennisanlage wohnt, wird das

regelmäßige Patt-Patt-Patt, das beim Rendezvous zwischen Filz und Saite entsteht, zum Bestandteil des Soundtracks von Frühling und Sommer. Gar nicht schlecht, dieser Klanghintergrund. Nur ihr Gestöhne könnten die Spielenden manchmal ein bisschen leiser gestalten.



2020 ist alles anders. Die Anlage liegt wie brach und es dauert noch ein bisschen, bis die fröhlichen Rufe und das Ballgedresche den Frühling auch akustisch beglaubigen.



Nur ein Einzelner hält die Stellung. Seit Tagen drischt er den Ball immer wieder gegen eine Betonwand. Völlig allein auf der Anlage tritt er gegen einen unsichtbaren Gegner an. Ein schönes, symbolhaftes Bild vielleicht. Aber die Art, wie er an seiner Vorhand feilt, wirkt zusehends zwanghafter und angestrengter. Und härter: PATT-PATT-PATT. So klingt nicht der Frühling, so klingt das Warten.