Der Eurovision Song Contest ist in seiner Grundintention ein Musikwettbewerb, aber wer schon einmal live vor Ort dabei war, weiß, dass sich dieses Ereignis längst zu einem Völker verbindenden Fest mit Tausenden Gästen in der Gastgeberstadt entwickelt hat.

Diese Völkerverbindung spiegelt sich nun in einer Initiative des öffentlich-rechtlichen Rundfunks der Niederlande wider, der den ESC im Mai veranstaltet hätte. Heute um 8.45 Uhr spielen Radios in ganz Europa (bei uns alle ORF-Radios und die Antenne) gleichzeitig die Hymne „You’ll Never Walk Alone“ in der Version von Gerry & the Pacemakers. Geschrieben 1945 – als Aufruf, vertrauensvoll in die Zukunft zu blicken. Als Zuspruch in Krisenzeiten.