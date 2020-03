Facebook

Der geschätzte Kollege Peter Pisa, der für seine Kolumne im Kurier dem Volk aufs Maul schaut wie die siamesischen Drillinge Argus, Luchs und Haftelmacher, zitierte kürzlich einen schönen Satz, der bei der ORF-Übertragung des letzten WM-Rennens der Biathleten in Südtirol fiel. Christoph Sumann, selbst sechs Mal Einzelsieger im Weltcup, sagte als Co-Kommentator: „Es hat keinen Sinn, gleich am Anfang die Hose runterzulassen und sein wahres Gesicht zu zeigen“.



Jetzt möchte man natürlich ergänzen, dass das am Ende – beim Zielsprint etwa – praktisch ebenso sinnlos, vielleicht sogar noch sinnloser ist. Aber egal. Was für mich viel mehr zählt, ist, dass mich der Herr Sumann über den Herr Pisa an meinen Vater erinnerte, der bei Schriftstellern, die in seinen Augen nicht gerade den Literaturnobelpreis verdienten, zu sagen pflegte: „Er ist ein Dichter unter den Dichtern wie ein Hintern unter den G’sichtern“.