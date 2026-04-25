In den letzten Tagen dominierten drei Nachrichten die Medien, deren Koinzidenz erstaunlich ist. Gewissenlose Kriminelle vergiften Babynahrung und versuchen damit, ein mittelständisches Familienunternehmen zu erpressen. Sie wollen Geld und setzen dafür das Leben von Kleinkindern aufs Spiel. An der perfiden Aktion verblüfft ihr antiquierter Charakter: Offenbar wurde das Rattengift händisch in die Dosen gemischt, um diese anschließend wieder in die Supermarktregale zu stellen. Ein dilettantisch anmutendes Verbrechen aus dem Geist und mit den Mitteln einer vergangenen Epoche.

Eine KI, die Sicherheitslücken ausnutzt

Zeitgleich mit der Bekanntgabe dieser gemeinen Attacke erreicht uns die Meldung, dass eine mächtige KI von Anthropic mit dem poetischen Namen „Claude Mythos“ in atemberaubender Geschwindigkeit die Sicherheitslücken von IT-Systemen aufspüren kann. Vielleicht ist es ein Marketing-Gag, dass dieses Tool lediglich ausgewählten und vertrauenswürdigen Firmen zu Testzwecken zur Verfügung gestellt wurde, vielleicht ist die Angst, es könnte in falsche Hände geraten, aber auch berechtigt. Dann wird es nicht lange dauern, bis Geheimdienste, politische Gegner und die organisierte Kriminalität sich dieser Waffe bedienen werden. Angeblich haben sich Unbefugte längst Zugriff auf „Mythos“ verschafft.

Dass Cyberkriminelle Unternehmen den Zugang zu ihren Daten und Routinen versperren und horrende Zahlungen verlangen, ist nichts Neues. Durch eine KI, die bislang unerkannte Sicherheitslücken aufspürt und sofort ausnutzt, würde sich dieses Bedrohungsszenario dramatisch zuspitzen, nicht zuletzt, weil sich der Kreis potenzieller Angreifer signifikant erweiterte. Bereits jetzt erlauben es frei zugängliche KI-Programme, ohne einschlägige Kenntnisse erfolgreich Angriffe auf Websites, E-Mail-Konten, verschlüsselte Firmenumgebungen und Firewalls durchzuführen.

Der neue kategorische Imperativ

Die Erpressung ist wahrscheinlich eines der ältesten Verbrechen der Menschheit. Geiselnahmen und Lösegeldforderungen gehören seit der Antike zum Bestandteil politischer und krimineller Strategien, und wer gegen jemanden etwas in der Hand hat, versucht, sich das zunutze zu machen. Im digitalen Zeitalter wird daraus aber nicht nur ein neues Geschäftsfeld – irgendwo in den Untiefen der sozialen Medien wird sich schon etwas finden, das gegen einen verwendet werden kann: Die latente Erpressungsgefahr wird zu einem Element der Kommunikationskultur.

Die Digitalisierung und der flächendeckende Einsatz von KI drohen, die Gesellschaft zu destabilisieren. Zum täglichen Ärger angesichts immer raffinierterer Phishing-Attacken gesellt sich die Befürchtung, dass Krankenhäuser, Banken oder Behörden hilflos KI-generierten Angriffen ausgesetzt sein könnten. Die Sorge um die Wahrung der digitalen Integrität gehört mittlerweile zum Alltag der Menschen. Sei stets misstrauisch und wachsam – so lautet der neue kategorische Imperativ. Die versprochene Bequemlichkeit KI-unterstützter Dienstleistungen schlägt um in das Gefühl einer ständigen Gefährdung.

Der Aufwand für Sicherheit steigt deshalb steil an: Eine böse KI kann nur durch eine gute, also schnellere KI bekämpft werden. Das erfordert einen gigantischen Rechenaufwand. Das ist dann die dritte Nachricht dieser Woche: Der Energiebedarf der KI übersteigt unsere aktuellen Kapazitäten. Um das Phantasma des Fortschritts aufrechtzuerhalten, gehen wir daran, kostbare Ressourcen an die unersättlichen Maschinen zu verschwenden. Klimaschutz und die Bedürfnisse von Menschen werden zweitrangig, wichtig ist, dass die Datenzentren mit Trinkwasser gekühlt und mit Strom versorgt werden. Wie jede Revolution frisst auch die digitale ihre Kinder.