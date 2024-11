Diese Frage im Zusammenhang mit dem Ausgang der Landtagswahlen punktgenau zu beantworten scheint mir unmöglich. Zuallererst ist für den Hype der FPÖ wohl eine allgemeine Stimmungslage verantwortlich. Depression wird ihr annähernd gerecht. Nachwehen der Pandemie, die jetzt doch abgeklungene Inflation und die realen, in den täglichen Nachrichten präsenten kriegerischen Auseinandersetzungen erzeugen Ängste, die sich in der Bevölkerung festgesetzt haben. Wer diese Ängste anspricht und „die da oben“ Regierenden für die Ursachen verantwortlich macht, wer sagt, „da gehört etwas Anderes her“ und alle Problemfelder auf einen Haufen schmeißt, erspart sich nicht nur die Mühe Antworten zu finden, sondern schwimmt auch so auf der Welle der politischen Konjunktur. Soviel zum Momentum zugunsten rechtspopulistischer Parteien, wie die FPÖ.