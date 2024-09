Der Mann im grünen Outfit streckt die Hände jubelnd gen Himmel, schüttelt ungläubig den Kopf, schreit seine Freude heraus. Es war ein Triumphzug in Grün, den die Welt am Sonntag erlebt hat. Nein, keine akute Farbenblindheit, sondern ein kurzer Schwenk weg vom blauen Triumphzug bei der Nationalratswahl in Österreich hin zur Rad-WM in Zürich, bei der der im grünen, slowenischen Dress gekleidete Superstar Tadej Pogačar die Konkurrenz zertrümmerte und einen beeindruckenden Sieg für die Geschichtsbücher feierte. Er war am Sonntag wohl der einzige Grüne, der Grund zum Feiern hatte.