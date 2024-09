Bisher hat sich noch jede Regierung von Medien, Kommentatoren und Wählern ungerecht behandelt gefühlt. Die scheidende ist da keine Ausnahme. Doch wie ihre Vorgängerinnen hat auch Türkis-Grün, je näher der Wahltermin rückte, das Einigende verräumt und das Trennende nach vorne, am Ende sogar in eine hell in Parteifarben ausgeleuchtete Auslage gestellt.