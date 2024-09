So manches hallt noch nach vom ersten TV-Duell zwischen Donald Trump und Kamala Harris. Besonders bizarr war die Mär des Republikaners über die Kleinstadt Springfield in Ohio im Mittleren Westen der USA. Dort sollen, so hörte Trump das im Fernsehen und so berichteten das seinem Mitläufer J. D. Vance Menschen per E-Mail, haitianische Einwanderer Haustiere entführen und aufessen.