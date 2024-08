Die FPÖ weiß, besser als die meisten Parteien, wie viele Menschen verunsichert sind von den Entwicklungen und Veränderungen, die sich in der jüngeren Vergangenheit schon ereignet haben und die auch in der absehbaren Zukunft mit Sicherheit nicht weniger werden. Diesen Menschen, und etlichen anderen mehr, macht die Partei mit Herbert Kickl an der Spitze ein radikales Angebot in Form ihres Wahlprogramms für die anstehende Nationalratswahl am 29. September unter dem Motto „Festung Österreich – Festung Freiheit“.