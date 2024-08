25 Hitzetage, also Tage, an denen das Thermometer zumindest die 30-Grad-Celsius-Marke erreicht hat, gab es in diesem Jahr schon laut Klimadashboard in Österreich. Im langjährigen Mittel waren es bis zum Ende der 1980er Jahre um die acht Hitzetage, die man hierzulande aushalten musste. Es ist vor dem Hintergrund des Klimawandels keine gewagte Prognose mehr, vorauszusagen, dass die Zahl der Hitzetage weiter zunehmen wird.