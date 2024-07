„Zweijährige starb in Frankreich in überhitztem Auto“. Das in den Sommermonaten leider keine Einzelmeldung, immer wieder wird unterschätzt, wie schnell sich Innenräume von Fahrzeugen aufheizen können und so zu gefährlichen Umgebungen für vor allem Kinder werden. Denn, „der Körper von Kindern erwärmt sich drei- bis fünfmal schneller als der von Erwachsenen“, erklärt Sabine Scholl-Bürgi, zweite Sekretärin der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ).

Vor allem bei Kleinkindern und Säuglingen benötigt der Kreislauf länger, um sich an eine höhere Umgebungstemperatur anzupassen. Zudem nehmen sie schneller mehr Wärme auf, da sie im Vergleich zum Körpervolumen eine größere Körperoberfläche besitzen. „Kleine Kinder schwitzen zudem weniger und profitieren dadurch nicht so von der Verdunstungskälte. Babys haben ein höheres Risiko zu dehydrieren, da ihr Körper in Relation zur Größe mehr Flüssigkeit benötigt als ein ausgewachsener Mensch“, warnt die Expertin.

Umso wichtiger ist es, Kinder vor der Hitze zu schützen. Denn Modellrechnungen sagen voraus, dass es in Österreich immer mehr Hitzetage geben wird. Diesen Juni traten in Österreich um 35 bis 40 Prozent mehr Hitzetage (mindestens 30 Grad Celsius) im Vergleich zum Mittel von 1991 bis 2020 auf. Im Juli erreichte der Mittelwert der Temperatur im Vergleich zum Zeitraum 1961 bis 1990 plus 4 Grad Celsius mehr. Dadurch steigt die Gefahr hitzebedingter Erkrankungen. Darunter fallen: Austrocknung bzw. Dehydration (starker Flüssigkeitsverlust), Hitzeerschöpfung, Hitzschlag, Hitzekrämpfe oder Sonnenstich.

Hitze-Symptome

Erste Symptome, die durch ein Zuviel an Hitze verursacht werden können, können Schwäche, Schwindel, Übelkeit, blasse Haut, starkes Schwitzen, Kopfschmerzen und Muskelkrämpfe sein. Werden diese bemerkt, sollte man das Kind abkühlen - aber nicht zu stark - und man sollte dem Kind Flüssigkeit zu trinken geben. Weitere Maßnahmen: Kleidung lockern bzw. zusätzliche Kleidungsschichten ausziehen. Ein kühles Bad, eine kühle Dusche oder das Auflegen von kühlen nassen Handtüchern können für Linderung sorgen. Schmerzende Muskeln können Eltern sanft massieren und dehnen. Nach einer halben Stunde sollten die Beschwerden nachlassen. Bessern sich die Symptome nicht, sollte ärztlicher Rat eingeholt werden.

Ein Hitzschlag hingegen ist ein lebensbedrohlicher Notfall, bei dem ärztliche Hilfe sofort notwendig ist. Warnzeichen für einen solchen sind hohes Fieber (40 Grad Celsius), heiße, gerötete Haut, Übelkeit und Erbrechen, Verwirrtheit, extreme Müdigkeit oder Schläfrigkeit, Bewusstlosigkeit (Ohnmacht), schneller Puls.

Grundsätzlich sollten Babys vor direkter Sonne geschützt werden. Eine weitere wichtige Vorsichtsmaßnahme, Kinder, auch ältere Kinder nicht im Auto lassen. „Für Babys und Kleinkinder kann es an heißen Tagen in einem geparkten Auto sehr schnell zu heiß werden“, sagt Scholl-Bürgi. „Selbst bei relativ kühlen Umgebungstemperaturen von 16 Grad Celsius kann die Autokabine an wolkenlosen, sonnigen Tagen so heiß werden, dass es für Säuglinge kritisch sein kann.“ Und: Auch ein leicht geöffnetes Fenster verringert die Temperatur im Innenraum nur geringfügig. Bei 26,6 Grad Celsius kann sich das Auto innerhalb von 20 Minuten auf fast 43 Grad Celsius aufheizen. Wenn die Umgebungstemperatur 30 Grad und mehr erreicht, kann die Innentemperaturen des Fahrzeugs auf 56 Grad bis sogar knapp 68 Grad steigen.

Ab einer Körpertemperatur von 40 Grad Celsius wird es kritisch, ab diesem Zeitpunkt beginnen die wichtigsten Organe des Kindes zu versagen. Für das Kind besteht in Folge Lebensgefahr, sollte die Körpertemperatur weiter steigen.