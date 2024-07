Ja, man darf und muss das durchaus widerwärtig finden: Das „Hexentrio“ werde den Kontinent in den Abgrund führen, „und wir werden sie die Peitsche spüren lassen für all die Ungehörigkeiten, für all die undemokratischen Vorgehensweisen“, ließ nun Harald Vilimsky, seines Zeichens freiheitlicher Delegationsleiter im EU-Parlament, wissen. Ins Visier nahm der noch nie für umsichtige Subtilität bekannte Politiker dabei Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Parlamentspräsidentin Roberta Metsola und EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Ein Chor aus Rücktrittsrufen und Empörung aus allen anderen österreichischen Parlamentsparteien folgte prompt.