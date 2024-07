Erkrankungen von Spitzenpolitikern waren lange Zeit ein Tabu. Sie blieben abgedunkelt, um den Anschein intakter Vitalität und Tauglichkeit zu wahren, solange es nur irgendwie ging. Es ging nur, weil die damals noch analogen und weniger allgegenwärtigen Medien nicht alles durchdrangen und Momente von Hinfälligkeit nicht durch die monströse Wucht sozialer Medien ins grelle Licht der Öffentlichkeit katapultiert wurden. In Österreich fällt einem Alois Mock mit seiner anfangs verschwiegenen Parkinson-Krankheit ein, auch der späte Kreisky, den sein Nierenleiden in die Selbstisolation trieb. Was die Versehrtheit mit ihm machte, erfuhr man erst später durch die Schilderungen des Augenzeugen Hannes Androsch.