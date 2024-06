Gut, dass Sie sich wieder einmal dem Thema Migration widmen. Glaubt man jedoch Ihren Worten, dann hat das neue SPÖ-Papier zu Asyl und Migration keine Verschärfung, sondern nur „Klarheit“ gebracht. Das überrascht, denn im Prinzip lesen sich die jetzt präsentierten Vorstellungen ähnlich klar oder unklar wie die alten: Es soll schnelle Verfahren an den Außengrenzen geben, dann will man die Asylberechtigten in Europa verteilen. Und zwar auch gegen den Willen der zu belangenden Staaten.