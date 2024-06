Einmal nur bin ich Marine Le Pen über den Weg gelaufen. Das war im Jahr 2011 bei einer tumultartigen Pressekonferenz, auf der die Französin gemeinsam mit Heinz-Christian Strache im Europaparlament in Straßburg auftrat, flankiert von einem Tross durchtrainierter junger Männer, die eher Rausschmeißern in einem Nobelclub in Saint-Tropez ähnelten als parlamentarischen Mitarbeitern.