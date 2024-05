Wieso zahlen Milliardäre weniger Steuern als Menschen, die arbeiten gehen, Herr Bundeskanzler? Eine Frage, die die SPÖ zum Thema der Aktuellen Stunde im Parlament gewählt hat. Eindeutig gut gewählt. Warum? Weil sie schlagzeilentauglich ist und hängenbleibt. Also alles erfüllt, was in Wahlkampfzeiten Priorität hat. Und eine Frage, die bestens zu den Finanzierungskonstrukten von Benkos Privatjet passt.