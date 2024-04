Sind Sie wohl gut integriert in Ihrem Spionagenetz? Dass in Wien geschätzt 8000 Spione auf Horchposten sind, ist schon lange bekannt. Auch dass ein ehemaliger Wiener Bürgermeister in jüngeren Jahren sein Gehalt durch ein wenig Geheimdienstbarkeiten aufgefettet haben soll. Da war er noch beim ORF, der seine Angestellten bekanntlich so schlecht entlohnt, dass die sich Nebentätigkeiten suchen müssen.