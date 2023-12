Der Advent ist eine Erfindung Palästinas. Auch wenn das jetzt merkwürdig klingen mag. Denn genau dort ist die Messsiaserwartung entstanden. Alle drei Abrahamitischen Religionen, also Judentum, Christentum und Islam, kennen diese Erwartung. Für gläubige Juden wird der Messias am Ende der Zeiten kommen und das Reich Gottes herstellen. Muslime verehren Jesus als Propheten, der ihrer Meinung nach nicht gekreuzigt und gestorben, sondern zu Allah entrückt wurde um am Ende als Messias wiederzukehren und den falschen Messias, den Antichristen, besiegen und die Gerechtigkeit in der Welt errichten wird. Für Christen, was zu deutsch ja Messiasanhänger heißt, ist der Messias schon historische Realität. In Jesus Christus ist er als Mensch auf Erden geboren worden der durch seine Auferstehung und Himmelfahrt die Restzeit bis zu seiner Wiederkunft am Ende der Zeiten zur Adventszeit gemacht hat.In dieser Zeit ereignet sich die Apokalypse.Die Offenbarung dessen, was im Menschen ist und die Offenbarung der Barmherzigkeit Gottes, der alles erneuert, Himmel und Erde.